“Prefiero comer bien”: Javier Masías confesó que quiere más a su estómago que a los participantes de El Gran Chef Famosos

En el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos”, el jurado Javier Masías no dudó en sincerarse sobre lo que opina respecto al regreso a la cocina de los participantes eliminados de esta cuarta temporada. Incluso, aseveró que prefiere el bienestar de su estómago.

“Un poco fastidiado con este despliegue emocional que tienen mis colegas porque yo también los quieros, pero en verdad prefiero comer bien. No he comido tan bien. Obviamente han extrañado al chico lindo, a la señora Bernaola y al ‘Checho’, pero yo quiero ma´s a mi estómago. Si no van a cocinar bien, que vengan los nuevos y que vengan de una vez”, dijo el crítico gastronómico.

Este martes 7 de noviembre, se transmite el segundo capítulo de las batallas culinarias de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. Los participantes eliminados Renato Rossini Jr, Saskia Bernaola y ‘Checho’ Ibarra se enfrentan a los retadores Carolina Braedt, Germán Loero y Nancy Cavagnari para conseguir un cupo en la competencia de Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. La primera en ser eliminada de la cuarta temporada fue Florcita Polo y la segunda en salir de la competencia fue Ximena Hoyos. La tercera eliminada fue Saskia Bernaola y el cuarto en abandonar la competencia fue Renato Rossini Jr. Mientras que, el quinto eliminado fue Renato Rossini padre. Por último, el sexto eliminado fue ‘Checho’ Ibarra.