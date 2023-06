Por no anotar: Miguel Vergara olvidó cómo limpiar langostinos en importante reto para El Gran Chef Famosos

Miguel Vergara, participante de El Gran Chef Famosos, dio a conocer su preocupación durante la explicación de la preparación de la tempura.

Mientras Nelly Rossinelli daba indicaciones de la preparación de la tempura de langostinos con vegetales, Miguel Vergara llamaba la atención porque era el único que no anotaba. Esto hizo que los jurados queden extrañados al ver al participante.

Mientras explicaban la limpieza de los langostinos, Miguel Vergara hacía notar su preocupación. Esta era que no recordaba como limpiarlos, esto hizo que sea regañado por los evaluadores. Korina Rivadeneira ofreció su ayuda: “Miguelito, yo me sé la teoría pero no la práctica, vamos a ver hoy. No importa, yo te ayudo”, comentó.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.