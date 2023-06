Perdió la cabeza: Rondón sobrecoció pescado y no ubicaba cabeza en olla de El Gran Chef Famosos

Ricardo Rondón, participante de El Gran Chef Famosos, tuvo un problema en la cocina que hizo que pierda el tiempo durante la preparación.

“Uy, se me desintegró la cabeza, no la encuentro”, se le escuchaba decir a Ricardo Rondón en la cocina. Posteriormente, el periodista contó lo sucedido en el confesionario: “La cabeza de mi pescado es grande, la estoy buscando en la olla y solo he encontrado el ojo a un costado”.

‘El Gran Chef Famosos’

