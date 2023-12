Pelea en la cocina: Ale Fuller nerviosa ante fuerte reclamo de Mónica Torres por adelantarse en El Gran Chef Famosos

Un tenso momento se vivió en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Las protagonistas fueron Ale Fuller y Mónica Torres, quienes debatieron sobre cuál era el proceso correcto a seguir durante la Papatón.

Lo que ocurrió fue que Ale Fuller había puesto a sancochar sus papas coctel para la tercera preparación de la Papatón. Al notarlo, Mónica le reclamó que debía irse paso por paso y no adelantarse; aunque la influencer la contradijo.

“Tienes que terminar un plato para empezar el otro”, recalcó la actriz. “¿Cuál es el problema si ya están? (…) ¿Por qué se molesta Moni? Moni, no quiero que te molestes conmigo. ¿Qué hago? ¿Las vuelvo a hacer? Tú dime, y las vuelvo a hacer”, respondió la joven influencer.

Aunque, pocos minutos después, Mónica Torres se dio cuenta que sus demás compañeros también habían sancochado las papas coctel desde el inicio y ella era la única que no lo había hecho. “O sea, todos mis compañeros ya hirvieron sus papitas coctel, y yo fui la única tarada que no hizo nada. Ah no, yo voy a adelantar mis papitas coctel también”, precisó.

Este viernes 15 de diciembre, se transmite la tercera Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Ale Fuller, Renato Rossini Jr, Mónica Torres, Santi Lesmes, ‘Flaco’ Granda y Junior Silva se enfrentan en la cocina para salvarse y pasar a la siguiente ronda de la competencia.

