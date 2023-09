Peláez reveló cuál es el peor plato que ha comido en El Gran Chef Famosos

A degustar. El Gran Chef Famosos viene obteniendo mucho éxito a lo largo de sus emisiones de lunes a sábado en las noches, todo esto gracias a los participantes, jurado, platillos y conductor. Precisamente Peláez, cara principal y conductor del reality de cocina se refirió a lo que fue la peor preparación que comió alguna vez en la competición.

En una entrevista brindada para el conocido actor Carlos Vílchez en su programa de YouTube llamado ‘Te Jalo’, Peláez reveló muchos detalles acerca de la dinámica del programa. Además de esto, el conductor tuvo buenas palabras para sus demás compañeros de set y el trabajo que realizan noche a noche en la competencia.

Una de las consultas que recibió fue el del peor platillo que probó alguna vez en el programa, ante esto, Peláez no dudó un segundo su respuesta. “Una vez me tocó sangrecita, recuerdo que fue de los primeros platillos de la primera temporada. (…) Hay cosas que no se pueden comer”, destacó el conductor de El Gran Chef Famosos. Además de esto, también elogió y felicitó el trabajo que realizan Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías. “Ser jurado del programa es un trabajo sacrificado. Hay cosas que llegan realmente mal”.

Cabe resaltar que Peláez ha sido conductor de El Gran Chef Famosos a lo largo de su primera, segunda y tercera temporada. Gracias a su carisma, palabras y amabilidad, el famoso ha logrado calar en las personas y ganarse un lugar en la mente de los ‘Chefcitos‘. Y tú, ¿estás de acuerdo con él?