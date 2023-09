Peláez revela que al principio dijo no la conducción de El Gran Chef Famosos

No todo siempre fue felicidad. Peláez, actual conductor de El Gran Chef Famosos, ha sido conocido por llevar de un modo muy particular las riendas de la competición. Gracias a su actuar, el famoso se ha hecho un lugar en los corazones de la gente y de los competidores; sin embargo, no siempre todo fue de color de rosa.

Como se sabe, Peláez asumió la conducción del programa desde el primer episodio; sin embargo, en un principio aseguró que no quería formar parte de El Gran Chef Famosos no porque no quiera asumir el reto de la conducción televisiva en señal abierta, sino que fue porque en ese momento tenía otros proyectos en mente.

“Nadie lo sabe, pero al principio, cuando me llamaron por primera vez, me dijeron que se grababa muy temprano hasta muy de noche. Yo llevaba tres meses preparándome para una carrera y tocaba la primera semana de grabación. Dije: ‘Hermano, no puedo tirar todo esto a la basura, tengo que seguir entrenando y seguir haciendo mis cosas'”. De esta forma, Peláez sostuvo que eso fue lo que le consultaron para formar parte de la competencia.

Además, el conductor sostuvo en la entrevista hecha por Carlos Vílchez en su canal de YouTube que fue por esa razón que en un principio no quiso pertenecer al reality de cocina. “Por eso, al principio le dije que no a El Gran Chef Famosos. Todo eso nunca lo dije públicamente. Le di mucha importancia al tema de correr”.

Cabe destacar que Peláez ha venido siendo conductor de El Gran Chef Famosos desde la primera, segunda y ahora en la tercera temporada. Con su carisma, actitud y sentido del humor y ganas, el famoso ha sabido ganarse el cariño no solo del público, sino también del jurado y todos los participantes que pasaron por la competición.