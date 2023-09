Peláez indignado con Josi por decirle demonio por su traje de Perú en El Gran Chef Famosos

Esta noche en el Repechaje de “El Gran Chef Famosos”, Josi Martínez estuvo encargado de hacer las croquetas y, mientras las preparaba, recibió la visita inesperada de José Peláez. El conductor llegó sigilosamente al lugar y asustó al ‘tiktoker’.

“Dios mío Peláez, me has asustado. ¿Por qué vienes a asustarme? Has venido de rojo, pareces demonio”, aseveró Josi Martínez. Sin embargo, recibió una pregunta muy curiosa por parte del conductor de “El Gran Chef Famosos”: “¿Tú crees que podría ser un demonio?”

Al ponerlo en duda, el ‘tiktoker’ no tuvo otra opción que responder: “Verdad que tú eres San Peláez, eres todo lo contrario a un demonio”.

“El Gran Chef Famosos” transmite una nueva noche de Repechaje donde Josi Martínez, Mayra Goñi, Christian ‘Loco’ Wagner, Beatriz Martínez ‘La Herbolaria del pueblo’, Rocky Belmonte y Fátima Aguilar se enfrentan en la cocina en busca de acumular más puntos que los puedan devolver a la competencia tras el Repechaje.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina. La segunda eliminada fue Fátima Aguilar, mientras que la tercera participante que abandonó la competencia fue Beatriz Martínez, la ‘Herbolaria del pueblo’. El ‘Loco’ Wagner ha sido el penúltimo eliminado del programa de cocina, siendo el cuarto famoso en salir de la competencia, mientras que Mayra Goñi fue la quinta persona en dejar el reality de cocina. A ellos se sumó el tiktoker Josi Martínez como sexto eliminado de la competencia de Latina.