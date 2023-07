Peláez explica la teoría de la “maldición Graffiti” que podría dejar fuera a Natalia Salas de El Gran Chef Famosos

En la noche de eliminación de El Gran Chef Famosos tres participantes deberán enfrentarse por no quedar fuera de la competencia. Mr. Peet, Natalia Salas y Mónica Torres deberán dar todo de sí para poder convencer al jurado con su sazón y poder clasificar a la recta final del programa, sin embargo, uno de ellos tendrá que decir adiós a la cocina.

Como primer desafío los concursantes deberán preparar escabeche de pescado con arroz blanco. Según Javier Masías esta receta es muy antigua y es procedente de la cultura persa y llegó hasta nosotros gracias a los españoles. Para este platillo los famosos tendrán 50 minutos y deberán presentar dos porciones.

José Peláez se acercó a la estación de Natalia Salas para explicarle una teoría al respecto de la “maldición Graffiti” que podría dejar fuera a la actriz. Según comentó el conductor, pasando una noche de eliminación se va un personaje de la clásica serie. Jesús Neyra, fue el primero en quedar fuera y Junior Silva el tercero.

La también cantante le dijo que no podía ser ya que el cuarto y el quinto eliminado no pertenecieron al elenco de Graffiti, no obstante, Peláez siguió creyendo en la supersitición mencionando que Salas podría ser afectada por la maldición hoy.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez, Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.