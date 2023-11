Peláez creó un nuevo saludo con Renato Rossini Jr, pero quemó su aderezo | El Gran Chef Famosos

Durante la preparación del segundo plato de la noche en “El Gran Chef Famosos”, Peláez se acercó hasta la cocina de Renato Rossini Jr. Su propósito era distraerlo un poco de toda la tensión, así que se inventaron un nuevo saludo entre ambos para provocar los celos de Ximena Hoyos y Carolina Braedt.

Pero, no todo salió como lo planeado porque, debido a la distracción del influencer, no se dio cuenta que su aderezo estaba quemándose. “Será una batalla culinaria durísima. Espérate que se me está quemando”, gritó Renato Jr, confirmando posteriormente que debía volver a hacer el aderezo.

Este jueves 9 de noviembre, se vive la cuarta noche de batallas culinarias en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. Renato Rossini, Ximena Hoyos, Renato Rossini Jr, ‘Checho’ Ibarra y Carolina Braedt se enfrentan en la cocina por uno de los dos cupos a la competencia. ¿Quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. La primera en ser eliminada de la cuarta temporada fue Florcita Polo y la segunda en salir de la competencia fue Ximena Hoyos. La tercera eliminada fue Saskia Bernaola y el cuarto en abandonar la competencia fue Renato Rossini Jr. Mientras que, el quinto eliminado fue Renato Rossini padre. Por último, el sexto eliminado fue ‘Checho’ Ibarra.