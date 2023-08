“Parecen mi ex que no me olvida”: Natalia Salas y la confesión indebida en El Gran Chef Famosos

Hoy tuvimos una noche realmente apasionante en El Gran Chef Famosos, pero a la vez muy divertida. Con la indicación de Peláez para que nuestros participantes arrancaran con la primera preparación, Natalia Salas, Mauricio Mesones y Mónica Torres corrieron al almacén trasero para coger sus respectivos insumos, organizarlos y empezar con el estofado de mollejas con papas doradas.

Durante la preparación, José Peláez se acercó a la estación de Natalia Salas. Él le preguntó si se había convertido en una persona estratégica, debido al largo tiempo que tiene en la competencia. La competidora afirmó lo dicho por el conductor, pues aseguró que “ella no se va a quedar atrás”.

La actriz no se esperó la respuesta del presentador, quien le recordó a Junior Silva. “Estoy segura que él no se va a olvidar qué tan estratégica eras”, le dijo. Ante lo dicho por Peláez, la actriz respondió: “Supérenlo. Ya parece mi ex que no me olvida”. Salas al darse cuenta de lo que había dicho, le pidió a su esposo Sergio que no escuche lo que acababa de decir.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón, Belén Estévez y Katia Palma han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy se despidió del programa en la primera parte de la segunda temporada y retornó en la fase de repechaje; sin embargo, decidió renunciar a la competición porque consideró que no podía competir más. Por su parte, Natalia Salas, Mauricio Mesones y Jesús Neyra, quienes dejaron el programa, pero regresaron en la fase de revancha.