“Parece un escabeche”: Nelly criticó el corazón saltado de Milene en El Gran Chef Famosos 

El jurado no tuvo compasión con los participantes en la nueva Noche de Eliminación de “El Gran Chef Famosos”. Nelly Rossinelli notó que Milene Vázquez hizo un escabeche en lugar de un corazón de pollo saltado y le recalcó su error.

“Efectivamente, te ha quedado como un escabeche porque has echado demasiado vinagre. No está feo el sabor, pero no es lo que se pidió”, aseveró la jurado. En esa misma línea, Javier Masías aseguró que el plato no tiene “nada de lo crujiente, está todo ablandado. No me parece tan rico sinceramente“.

Este martes 22 de agosto, se enfrentan en la Noche de Eliminación la ‘Herbolaria del pueblo’, Armando Machuca, Fátima Aguilar y Milene Vázquez. Uno de ellos será eliminado de la competencia de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

