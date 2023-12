“Parece Halloween”: Javier Masías se mostró decepcionado por las preparaciones navideñas de los participantes

Debido a que las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina, “El Gran Chef Famosos: La Revancha” planteó un reto muy interesante para los competidores, quienes tuvieron que preparar una ensalada muy característica en noche buena. No obstante, el jurado Javier Masías quedó muy decepcionado con los resultados.

Masías no se quedó callado y lanzó duro comentario contra todos los famosos. Al juez no le gustó para nada lo que probó en la jornada y no tuvo reparos en mencionar su disconformidad. “No parece navidad, parece Halloween”.

Este lunes 18 de diciembre, se transmitió un episodio especial en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. La navidad está cerca y por eso, los participantes tendrán retos culinarios alusivos a las fiestas. Además, Christian Ysla regresa a la cocina en la que promete dar lo mejor de sí mismo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla.