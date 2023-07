“Nunca haré algo mejor que tú”: Mr. Peet demuestra sentimientos al recordar a su hijo en El Gran Chef Famosos

Demostró que tenía sentimientos. Mr. Peet no pudo contener las lágrimas al recordar a su hijo Ariel en la noche de eliminación de El Gran Chef Famosos. El participante protagonizó un emotivo momento junto a Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías.

El experimentado periodista había mencionado que sus tequeños irián dedicados a su retoño, de ocho años, quién le había comentado su interés por preparar este plato junto a él. Cuando el jurado se acercó a degustar su platillo, el también conductor rompió en llanto.

“Yo le que le voy a decir es que no voy a preparar los tequeños mejor que él. No voy a hacer nada en mi vida mejor de lo que va a hacer él. No se si me voy a ir hoy pero te quiero mucho Ariel”, comentó.

Tras las conmovedoras palabras los especialistas en cocina probaron la sazón de Mr. Peet y halagaron sus tequeños. “Ariel, tienes un papá valiente, que sale de su zona de confort a hacer una competencia que no es lo que él sabe hacer”, agregó Giacomo Bocchio.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez, Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.