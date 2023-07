“Nos iremos haciendo patria”: Ale Fuller da discurso por eliminación pero famosos la ‘chotean’ en el Gran Chef Famosos

Es noche de eliminación y los participantes lo saben. Durante la presentación de cada famoso, Ale Fuller también dio un emotivo discurso a sus compañeros, pero la reacción de sus compañeros no fue la esperada.

Ella saludó a todos los presentes en el set y le dijo a los otros famosos “si nos vamos hoy, nos vamos haciendo patria”, orgullosa.

Sin embargo, sus compañeros no pensaron igual. Laura Spoya le respondió “Te irás tú mamita porque yo no pienso irme”. De igual manera, Katia Palma le dice que ella se quiere quedar. “Te irás tú porque yo me quiero quedar”.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva y Antonio Pavón han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy fue eliminado en la primera parte de la segunda temporada; sin embargo, decidió renunciar a la competición en pleno repechaje. Natalia Salas, Mauricio Mesones y Jesús Neyra, quienes dejaron el programa previamente, tuvieron la posibilidad de regresar gracias al repechaje.