“No te voy a hablar”: Laura Spoya ‘chotea’ ayuda de Peláez en El Gran Chef Famosos

En medio de gran tensión. Este jueves en “El Gran Chef Famosos”, el jurado decidió que los finalistas del programa dedicaran su tiempo a un solo plato: Balotina de pollo rellena de salchicha huachana. Como parte del proceso, Laura Spoya se encontraba deshuesando un pollo y ‘choteó’ la ayuda de José Peláez.

El conductor de “El Gran Chef Famosos” llegó hasta la estación de la ex Miss Perú y le preguntó cómo iba con el reto. Sin embargo, recibió una corta respuesta por parte de ella. “Peláez, me va a encantar hablarte, pero no te voy a hablar”, le dijo y continuó deshuesando su pollo.

Para el episodio del jueves, los participantes de “El Gran Chef Famosos” tenían como reto preparar Balotina de pollo rellena de salchicha huachana acompañada de puré rústico a las finas hierbas.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón, Belén Estévez, Katia Palma, Jesús Neyra, Mónica Torres y Mr. Peet han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy se despidió del programa en la primera parte de la segunda temporada y retornó en la fase de repechaje; sin embargo, decidió renunciar a la competición porque consideró que no podía competir más.