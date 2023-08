“No te perturbes, mejor ayuda”: Milene Vázquez y su llamado de atención a Masías en El Gran Chef Famosos 

La cocina no es para todos y eso lo demostraron Josi Martínez y Milene Vázquez. Los participantes de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos” tuvieron dificultades en la elaboración del segundo plato de la noche y le pidieron a Javier Masías que no se perturbe.

El periodista gastronómico llegó a la estación de Josi y Milene junto a Nelly Rossinelly para supervisar la preparación del Ají de mariscos. Ambos concursantes se encontraban aun limpiando los mariscos cuando habían pasado más de 20 minutos de los 50 en total otorgados por el jurado. Eso molestó de sobremanera a Javier Masías.

“Lo que a mí realmente me perturba es que les quedan 30 minutos y siguen limpiando mariscos (…) Nosotros veníamos a evaluar, no a repetir todo desde cero. Esto es lamentable (…) A mí me parece que se deben ir (de la competencia)”, le reprendió el jurado.

“No te perturbes, Javier. Tranquilo”, le respondió Milene Vázquez. En tanto, su compañero Josi Martínez le preguntó si, en vez de perturbarse, “no vienes y nos ayudas. Así se acaban los 30 minutos más rápido”.

Este miércoles se enfrentan en la cocina Josi Martínez, Rocky Belmonte, Santi Lesmes, ‘Loco’ Wagner, Milene Vásquez y Beatriz Martínez, la ‘Herbolaria del pueblo’. Solo dos de ellos se salvarán y los cuatro participantes restantes pasarán a la temida noche de eliminación.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la cocina es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.