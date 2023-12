“No sé cómo has hecho”: Masías se sinceró con Christian Ysla sobre su pase a la semifinal de El Gran Chef Famosos

El último jueves 30 de noviembre, el jurado decidió eliminar a Tilsa Lozano de la competencia de “El Gran Chef Famosos”. De esta manera, Gino Pesaressi, Mónica Zevallos y Christian Ysla se convirtieron en los semifinalistas de la cuarta temporada. Este último, festejó la noticia por todo lo alto.

El actor peruano compartió a través de su cuenta de Instagram que, sinceramente, no esperaba llegar a esta instancia del programa culinario. “Pasamos a la semifinal. Qué loco, ¿no? No esperaba llegar a tanto. Si bien entré a ganar, como todos porque cuando uno entra a una competencia es para ganar, estoy muy muy contento y también un poco melancólico por la gente que se ha ido”, aseguró.

Aunque, Christian también aceptó que, al ver cada vez a menos participantes, lo puso triste. “Esta competencia hace que uno se encariñe con la gente porque lo das todo”, aseguró vía historias.

¿Qué dijo Javier Masías sobre el pase de Christian Ysla a la semifinal de “El Gran Chef Famosos”?

La alegría de Christian Ysla con su pase a la semifinal de “El Gran Chef Famosos” pareció “derrumbarse” al escuchar las palabras del jurado Javier Masías. El particiapnte de la cuarta temporada buscó en él un mensaje de aliento, pero recibió todo lo contrario, muy fiel al estilo del crítico gastronómico.

“Yo la verdad no sé cómo has hecho. Debe ser la suerte de Armando Machuca (…) Bueno, no lo sé. Vamos a ver qué pasa. Yo realmente pensé que la final iba a ser Mónica y Tilsa. De verdad que pensé eso, hasta hoy. Vamos a ver qué pasa”, confesó Masías.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon. Sin embargo, Claudia Berninzon fue eliminada rápidamente en el nivel 8 de la competencia. Seguido por el ‘Flaco’ Granda en el nivel 9. En el siguiente nivel, Renato Rossini se fue de la competencia. Finalmente, Fiorella dejó el concurso en el nivel 11. Días después, se confirmó que Checho Ibarra se quedó con el quinto lugar de la competencia y Tilsa Lozano con el cuarto puesto.