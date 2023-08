No sabía bailar: la historia de Belén Estévez con el baile y que podría repetir con la cocina

Belén Estévez fue la séptima eliminada de la competencia y dio emotivo discurso donde señaló que iba a estudiar Gastronomía. “El Gran Chef cambió mi vida, no pensé que me iba a tomar tan enserio cocinar”, contó. Durante su despedida, Nelly Rossinelli le dedicó unas palabras y reveló algo que quizás muchos no conocían: Belén no sabía bailar.

La exparticipante no tenía conocimientos de danza, pero se propuso aprenderlos hasta “ser la mejor”. Y lo consiguió. En la actualidad, Belén es reconocida en nuestro país por ganar diversos concursos de baile y realizar arriesgadas cargadas con los bailarines. Además, en varias ocasiones, ha sido jurado de danza en los sets de televisión.

Durante la competencia en El Gran Chef Famosos, Belén buscó prepararse aún más yendo a mercados y restaurantes para que la ayuden a mejorar sus técnicas culinarias. Ella realizaba ‘en vivos’ en sus redes sociales para compartir su experiencia en la cocina afuera del programa.

Feed de Belén Estévez donde muestra todo su aprendizaje culinario

“Estoy segura que vas a conseguir ser la mejor chef”, le dijo Nelly. Por su parte, Giacomo Bocchio la felicitó por la decisión de adentrarse a la cocina profesionalmente y le brindó todo su apoyo en este nuevo reto.