“No quiero irme, ayuda”: Josi Martínez y el pedido a los jurados de El Gran Chef Famosos luego de ir a sentencia

La última noche de El Gran Chef Famosos nos dejó muchas emociones y grandes momentos cargados de tensión y muchos nervios. Tras finalizar las dos preparaciones, los participantes que fueron a la temida noche de sentencia fueron Beatriz Martínez ‘la Herbolaria del Pueblo’, Armando Machucha y Josi Martínez. Precisamente, este último usó sus canales digitales para mostrar su preocupación por lo sucedido.

Luego de que los participantes prepararan alitas acevichadas (primer plato) y pollada (segundo plato), llegó el momento de que Nelly Rossinelli, Javier Masías y Giacomo Bocchio dieran su veredicto final. Tras conocer que estos tres participantes de El Gran Chef Famosos, las reacciones posteriores no se hicieron esperar.

“¿Cómo que de nuevo a sentencia? Mi pesadilla, no quiero irme de la competencia, ayuda. Por favor manden su amén para que me salve de esta. Mis pollos y yo no queremos irnos de El Gran Chef Famosos”. De esta forma, Josi Martínez utilizó sus redes sociales para expresarle a sus seguidores y al jurado su deseo de continuar en carrera.

Cabe destacar que con esta sentencia, el creador de contenido suma por segunda vez una ida más a la temida etapa. En la ocasión anterior pudo salvarse gracias a su rendimiento en los platillos que le ordenó el jurado calificador, pero esta vez sabe que no será para nada fácil. ¿Cómo creen que le irá en El Gran Chef Famosos?