“No puedo creer que tenía familia”: Peláez sorprendido de ver que Rondón consiguió refuerzo en El Gran Chef Famosos

José Peláez, conductor de El Gran Chef Famosos, estuvo sorprendido al inicio del programa al ver a Ricardo Rondón emocionado con su refuerzo. “No puedo creerlo, el participante Rondón tiene familia”. No esperaba la respuesta del periodista.

“Estoy resentido contigo. Dijiste a nivel nacional que no tengo familia”, reclamó Rondón a Peláez. El conductor del programa le dio las explicaciones al participante para que no lo tome a mal: “Yo lo que dije es que estaba sorprendido de que tuvieses familia, y de que yo no creía, como muchos, de que tu vives en una cueva oscura y solitaria”.

Posteriormente, Peláez le preguntó a la hermana sobre la infancia de Rondón, y recibió una interesante información: “Era un chico algo tímido, tenía pocos amigos pero sí tenía muchas amigas”, generando sorpresa en el conductor.

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.