“No pasa nada”: Masías ‘entierra’ el plato de Sirena Ortiz en El Gran Chef Famosos 

El jurado Javier Masías no tuvo piedad al criticar el primer plato de la noche preparado por Sirena Ortiz en la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. En resumen, la zarza de patitas arequipeña de la actriz no tenía nada de sabor.

Con el plato de Sirena, según Masías, “no pasada nada. No hay sabor, no hay potencia. No hay la picardía arequipeña”. Ante la crítica, la actriz no se quedó callada y pidió disculpas a la Ciudad Blanca. “Lo siento Arequipa, pero voy a dar lo mejor de mí. Entiendan que es mi primer plato”, aseguró.

En tanto, Nelly Rossinelli le aconsejó a Sirena que mire las temporadas pasadas. “Es tu primer día (…) vas a aprender muchas cosas y vas a ir mejorando con el tiempo”, agregó la jurado.

Este martes se enfrentan los últimos seis participantes de esta tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”: Leslie Stewart, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Beatriz Martínez ‘Herbolaria del pueblo’, Milene Vázquez y Armando Machuca. Ayer lunes, estuvieron en la cocina Santi Lesmes, Rocky Belmonte, Mariella Zanetti, Mayra Goñi, Josi Martínez y Fátima Aguilar.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la cocina es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milena Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.