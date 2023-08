“No me voy a mostrar segura”: Natalia preparó astuta táctica para confundir a compañeros en El Gran Chef Famosos

Los participantes de la recta final de “El Gran Chef Famosos” sufren una gran tensión por conocer quién se llevará la victoria de esta segunda temporada. Sin embargo, una de las más ‘relajadas’ en esta etapa es Natalia Salas, quien asegura que actúa para “confundir al enemigo”.

El periodista gastronómico Javier Masías aseguró que todos los concursantes se encuentran “dubitativos” sobre cómo deshuesar el pollo. “Cuando uno hace algo por primera vez, aun sabiendo qué tienes que hacer, lo hace con cierta inseguridad que considero sana. Ese nervio es el que te ayuda a entender por dónde van las cosas. No los veo seguros”, dijo.

Sin embargo, la actriz Natalia Salas tuvo una respuesta inteligente y clara. “Yo quiero confundir al enemigo. No me voy a mostrar ni segura ni nerviosa, voy a ser un témpano de hielo. No sabrás qué hay en mi mente”, sentenció.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón, Belén Estévez, Katia Palma, Jesús Neyra, Mónica Torres y Mr. Peet han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy se despidió del programa en la primera parte de la segunda temporada y retornó en la fase de repechaje; sin embargo, decidió renunciar a la competición porque consideró que no podía competir más.