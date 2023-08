“No me tenían fe”: Ale Fuller emocionada por llegar a la final de El Gran Chef Famosos 

La actriz Ale Fuller se mostró sumamente emocionada por llegar hasta la final de la segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” al lado de Natalia Salas. En el episodio de este sábado, la joven aseguró que, al iniciar en la competencia de Latina, muchos no le tenían fe de avanzar en el concurso.

Tras ser consultada sobre lo que siente al estar en la gran final de “El Gran Chef Famosos”, Fuller confesó que quiere ganar la competencia por todas aquellas personas que creyeron en ella. “Siento que he llegado aquí siendo un lienzo en blanco donde, incluso, muchos no me tenían ni un poquito de fe. Ha sido una sorpresa hasta para mí lo mucho que he podido llegar a evolucionar a lo largo de la competencia”, dijo.

Asimismo, adelantó qué significaría para ella ganar esta temporada de “El Gran Chef Famosos”. “Si gano la olla de ‘El Gran Chef’ sería definitivamente la prueba tangible de que los sueños se hacen realidad, siempre y cuando haya compromiso, esfuerzo y entrega detrás. Yo voy a ser la ganadora de El Gran Chef Famosos, segunda temporada. Vamos con todo y más”, sentenció.

Las finalistas de la segunda temporada de “El Gran Chef Famosos”, Ale Fuller y Natalia Salas, tendrán que realizar tres platos esta noche de sábado. El jurado, integrado por Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías, tendrá la tarea de escoger a la que mejor se desempeñó en la cocina.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En la segunda temporada, Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez, Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.