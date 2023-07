“No me sirvió tu ayuda”: Belén Estévez ninguneó a Katia Palma en El Gran Chef Famosos

Belén Estévez no tuvo compasión con Katia Palma y desestimó su ayuda en El Gran Chef Famosos. La argentina preguntó, en múltiples ocasiones, a su compañera por consejos para su paella valenciana, sin embargo, prefirió los tips de Antonio Pavón.

Palma fue a reclamarle por el hecho, no obstante, la argentina explicó que había interpretado mal sus palabras. “Me diste tu ayuda de todo corazón, quédate tranquila, pero no me sirvió. Me sirvió más la de Pavón porque él sabe hacer paella”, explicó.

Las declaraciones de la bailarina no le sentaron bien a la comediante, quién regresó a su estación a “llorar”. “Uno que la ayuda y trata de ser buena con su compañera”, reveló sollozando.

¿Qué famosos forman parte de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez, Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.