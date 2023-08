¿No la soporta?: Katia Palma imitó a Ale Fuller y sus charlas con los ‘chefcitos’ en El Gran Chef Famosos

Solo quedan cinco minutos para entregar el último plato de la noche en El Gran chef Famosos. Katia Palma, Natalia Salas y Jesús Neyra se encontraban ultimando detalles de su preparación del T-bone de cerdo duroc en salsa de pimientas, papas fondants y espárragos gratinados. Solo dos de ellos se salvarán y continuarán en competencia.

Katia Palma se preguntó cómo hubiera hecho Ale Fuller este plato. La comediante imitó la personalidad de la actriz y empezó a relatar su modo de preparación con su voz: “Bueno chefcitos, vamos a poner un poquito de papa partido en corazón”, empezó.

La ex jurado también copió el hecho que la joven actriz no conoce muchos platillos que se han preparado en El Gran chef Famosos. “¿Chancho? Pero yo nunca he comido eso, qué tal sabrá?”, imitó.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón y Belén Estévez han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy fue eliminado en la primera parte de la segunda temporada; sin embargo, decidió renunciar a la competición en pleno repechaje. Natalia Salas, Mauricio Mesones y Jesús Neyra, quienes dejaron el programa previamente, tuvieron la posibilidad de regresar gracias al repechaje.