“La acidez de la chalaca no me gusta”: Giacomo Bocchio y Masías no aceptaron acompañamiento de Fiorella Cayo en El Gran Chef Famosos

No estaba contento. Luego de terminar el segundo plato de la noche, los jurados de El Gran Chef Famosos pasaron al comedor para deleitarse de los platos de los famosos. Sin embargo, en esta ocasión, los jueces tuvieron que probar los platillos a ciegas, es decir, no sabían de qué famosos era el plato.

Sobre el plato de Sergio “El Checho” Ibarra, Javier Masías señaló que “la costra está rica, pero falta sal“. Por su parte, Giacomo y Nelly Rossinelli comentaron lo mismo: “Me pareció un buen trabajo, pero faltó sal”.

Por su parte, sobre el plato de Fiorella Cayo, los jurados tuvieron opiniones diversas. Ximena Llosa, la jurado invitada destacó su preparación: “Está súper crocante. Tiene un toque de picante, lindo el color”. Nelly también se mostró conforme con el resultado: “Buen sabor, pero creo que su causa estaba un poco aguada”. Sin embargo, Giacomo y Masías señalaron que no fue el pedido solicitado. “De sabor está bien, pero lo que veo es que no ha seguido las instrucciones y por otro lado, se le pidió servir con una chalaquita. Para mí eso no es”.

En cuanto al plato de Renato Rossini, los jurados no se mostraron contentos con la textura aceitosa del plato. “La molleja no tiene mucha sal. La chalaca está muy rica, pero la causa y la fritura están muy aceitosa”, indicó Nelly. Por su parte, Giacomo se mostró conforme con la preparación “La siento en general como un buen trabajo. Ha cumplido con el encargo”. Sin embargo, Masías no disfrutó el platillo. “Es la molleja menos cremosa que hemos comido hoy. Falta sal”.

Este jueves 23 de noviembre, se vive la primera Noche de Eliminación del nivel 10 en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. Renato Rossini, Fiorella Cayo y el ‘Checho’ Ibarra buscarán salvarse de la eliminación y darán todo lo mejor en sus dos platos de la noche. ¿Quién será el eliminado de esta noche?

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon. Sin embargo, Claudia Berninzon fue eliminada rápidamente en el nivel 8 de la competencia. Seguida por el ‘Flaco’ Granda en el nivel 9.