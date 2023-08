No está soportando: Masías se arrepintió de probar panqueques del Loco Wagner en El Gran Chef Famosos

Christian el ‘Loco’ Wagner, Mariella Zanetti, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’ y Milene Vásquez buscarán deleitar al jurado con sus platos. Y es que este 20 de agosto se celebra el Día del Niño y El Gran Chef Famosos quiso realizar un homenaje a los pequeños del hogar. Ellos adornaron el set como fiesta infantil para que los famosos cocinen los platillos de esta noche.

Luego de la preparación del primer plato de la noche, el jurado pasó a verificar la preparación de los famosos. Cuando llegaron a la estación del Loco Wagner, el participante les ofreció su plato para que sea degustado.

“Jurado Masías pruébelo, eh. No vaya a ser cobarde”, lo retó José Peláez. Ante esto, Masías no se acobardó y probó la preparación del famoso. “Ese es mi jurado”, lo felicitó. Sin embargo, el crítico gastronómico no se mostró muy feliz por haber probado. “Se molestó el jurado Masías, pero no hay que negar que es un jurado valiente”, indicó.

Por su parte, Nelly Rossinelli tampoco tuvo buenos comentarios hacia el famoso. El Loco Wagner se sintió atacado por la jurado. “Siento que Nelly es más exigente conmigo que con cualquier otro participante”, contó. Sin embargo, un hecho singular fue que el jurado no sintió el sabor de las aceitunas en lugar de arándanos. “Menos mal que no se dieron cuenta de que no eran arándanos, sino aceitunas”, reveló.

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milena Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina.