“No es tan grave”: Josi Martínez se molestó con el jurado por criticar su falta de sal en El Gran Chef Famosos 

No le fue bien. Josi Martínez llegó este jueves a la cocina de “El Gran Chef Famosos” para demostrar por qué debía quedarse en la competencia. Sin embargo, la sal le jugó una mala pasada en el segundo plato y el jurado se lo hizo saber.

“Esto no pinta bien. Mira este insuficiente dorado. El plátano está sancochado, no lo frio. Y si lo muevo se rompe solo (…) Faltó sal en el chancho”, aseveró Javier Masías. En tanto, Nelly Rossinelli aseguró: “El arroz no tiene nada de sal. Creo que no le ha echado”.

Pero el comentario más duro vino por parte de Giacomo Bocchio: “El chancho es de muy buena calidad, y por eso, de alguna manera, es agradable. Pero no le ha puesto sal”.

Al conocer las críticas de los jurados, Josi Martínez se molestó: “Tráiganme la sal que le echo ahorita. Tampoco es un problema tan grave, agarras la salsita, se la echas y ya está”.

Este jueves, Leslie Stewart, Josi Martínez y Milene Vázquez se enfrentan en la cocina de “El Gran Chef Famosos” para evitar caer en la temida Noche de Sentencia. Solo uno salvará de la sentencia.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina. La segunda eliminada fue Fátima Aguilar, mientras que la tercera participante que abandonó la competencia fue Beatriz Martínez, la ‘Herbolaria del pueblo’. El ‘Loco’ Wagner ha sido el penúltimo eliminado del programa de cocina, siendo el cuarto famoso en salir de la competencia, mientras que Mayra Goñi fue la última en dejar el reality de cocina.