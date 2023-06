“No es de gente adulta”: Rondón indignado con Andrés Vílchez porque darle otro arroz para plato de El Gran Chef Famosos

Antes de la elaboración del segundo plato de El Gran Chef Famosos, los participantes fueron al almacén para recoger los ingredientes, en él, Andrés Vílchez intentó engañar a Ricardo Rondón.

Mientras todos estaban recogiendo a los ingredientes, Ricardo Rondón empezó a tener problemas a la hora de elegir las cebollas junto a su hermana, no sabían si necesitaban las cebollas blancas o rojas. Posteriormente, buscaba el arroz, pero no se imaginó que Andrés Vílchez le iba a alcanzar uno que no era.

“Quisiste darme otro arroz, eso no se hace, somos gente adulta, Andrés”, comentó Ricardo Rondón en el confesionario junto a su hermana. El periodista no esperó el comentario de su hermana: “¿Somos? disculpa, vejete”.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.