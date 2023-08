“No eres tú, soy yo”: Laura Spoya se negó a recibir ayuda de Peláez en El Gran Chef Famosos

Cualquier error puede sacarlos de la competencia. Los famosos de esta noche dieron su mayor esfuerzo para cocinar un difícil platillo. Natalia Salas, Ale Fuller, Mauricio Mesones y Laura Spoya tuvieron que preparar “Balotina de pollo rellena de Salchicha Huachana con puré rústico a las finas hierbas”. Este platillo definió qué participante tuvo que abandonar el formato de cocina.

José Peláez se ha caracterizado por brindar su ayuda a los famosos. Sin embargo, no todos consideran oportuno su apoyo. Durante la competencia de este jueves, Peláez se acercó a Laura Spoya para ofrecerle su ayuda, pero ella lo rechazó: “Así nomás estoy bien”. Ante su respuesta, el conductor le reclamó por su desconfianza. “Laura, tú no confías en mí. De todas las personas que han pasado por esta cocina, tú debes ser la persona que menos confía en mis habilidades culinarias”, expresó dolido.

Tras ello, Laura aplicó la frase “no eres tú, soy yo” y le explicó sus motivos. “Confío más en mis habilidades que darle toda la responsabilidad a alguien que no lo pueda hacer igual o mejor que yo”, contó la exmiss Perú.

Además, la famosa indicó que tampoco lo mandaría a preparar arroz. Un indignado Peláez comentó exaltado: “Laura Spoya cree que yo no puedo hacer arroz”. El conductor contó que desde muy joven ha preparado ese cereal. “Hago arroz desde los quince años y no se me hubiera quemado como a otros“, indicó haciendo referencia a los constantes arroces quemados de la temporada.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón, Belén Estévez, Katia Palma, Jesús Neyra, Mónica Torres y Mr. Peet han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy se despidió del programa en la primera parte de la segunda temporada y retornó en la fase de repechaje; sin embargo, decidió renunciar a la competición porque consideró que no podía competir más.