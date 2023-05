Nico Ponce tras ser eliminado de El Gran Chef Famosos: “He aprendido un montón” 

En la edición de hoy de El Gran Chef Famosos, los participantes prepararon conchitas a la parmesana y picante de cuy. Nico Ponce tuvo que abandonar el programa en esta noche.

Antes de dar el nombre de los salvados, los jurados dieron la deliberación respectiva. Giacomo Bocchio empezó hablando de Korina Rivadeneira: “Korina, has mejorado notablemente, te felicito por eso, te falta un poco de orden. Ese es el camino”, sostuvo el chef, a lo que la participante terminó con una sonrisa.

Acto seguido, Nelly Rossinelli habló de Leyla Chihuán: “Leyla, has traído orden a esta cocina, ya lo teníamos un poco con Natalia, pero te veo con un perfil de capitana y eso ha sumado. Igual fallamos en la cocción. Estuvo muy cruda he hizo que el plato esté incomible” puntualizó la jurado.

Javier Masías sorprendió a todos al calificar a Milett Figueroa: “Milett, tu plato me ha hecho feliz hoy. Realmente ha habido una importante mejora y de hecho pensé que otra persona lo había hecho. Te deseo mucha suerte el día de hoy”, a lo que la participante agradeció esbozando una sonrisa.

Por último, Giacomo Bocchio volvió a dar una opinión pero en este caso a Nico Ponce: “Nico, hoy has presentado el mejor sabor hasta la fecha. Hubo fallas, pero el sabor que has dado hoy día está muy bien” sostuvo.

Finalmente, Nico Ponce terminó siendo el cuarto eliminado, su desempeño no alcanzó para seguir en competencia: “No me lo esperaba. Me voy con la frente en alto porque di todo de mí.”

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.