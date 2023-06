Nico Ponce, Karina Calmet, Ricardo Rondón y Miguel Vergara a noche de eliminación en El Gran Chef Famosos

Los jurados de El Gran Chef Famosos decidieron que ni un participante pase a la semana final, por el contrario, definirán su permanencia en la noche de eliminación.

“El participante que se salva, ninguno. Los cuatro pasan a noche de eliminación”, causando sorpresa entre los famosos, puesto que tenían la esperanza de pasar a la siguiente ronda. Cada participante decidió opinar al respecto.

“Si me parece o no me parece justo, han sido bastante severos con nosotros. Por lo menos hubiesen salvado unito. Los cuatro, con esa presión que vamos a ir a noche de eliminación”, comentaba Karina Calmet. Por su parte, Miguel Vergara se lamentaba en el confesionario: “La fregamos, los cuatro la fregamos. No cumplimos con lo que dijo el jurado. Espero no me eliminen a mí”.

Nico Ponce también se manifestó con la polémica decisión: “La verdad, sinceramente no estoy de acuerdo con que los cuatro nos vayamos a eliminación. Sinceramente, esta vez, yo estaba confiado que me iba a salvar porque cumplí con los pasos y además estaba rico. Bueno, que se hace”.

Ricardo Rondón, muy a su estilo, también se manifestó: “No estoy de acuerdo porque siento que puse lo mejor de mí. Mi masa estaba exacta, la cocción de mis ravioles estaban buenos. Mi salsa, quizás un poquito verdosa, un poquito jugosa, pero estaba sabrosa. Lo hice bien, ustedes me quieren sacar de este programa”.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.