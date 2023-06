Ni Giacomo, ni Masías: Nelly Rossinelli puso nerviosos a participantes con sus gestos en El Gran Chef Famosos

Los participantes presentaron sus macarons en El Gran Chef Famosos. Se quedaron con la duda debido a las reacciones misteriosas del jurado.

Cada participante se acercó al comedor a participar en La Última Cena, una secuencia donde los jurados y los participantes tienen que comer el plato preparado. Finalmente se van los famosos y los evaluadores se quedan en la mesa para deliberar.

“Se nos pasan varias cosas por la cabeza, me gustaría que hablen pero no dicen ni una sola palabra” comentaba Andrés Vílchez en el confesionario. Korina Rivadeneira también comentaba sobre el actuar de ‘la mamá de los pericotitos’: “Madre mía, no dicen nada, y hay una carita de Nelly que no sé”.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.