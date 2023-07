“Ni el cuchillo pudo, menos mis dientes”: Natalia Salas terminó con manzana pegada al plato en El Gran Chef Famosos

Las emociones no cesan en la segunda temporada El Gran Chef Famosos y eso lo saben muy bien nuestras participantes. Hoy, nuestras integrantes del programa tuvieron que realizar varias preparaciones en simultáneo por cumplir con lo exigido y sorprender al jurado y así evitar la temida noche de sentencia. Natalia Salas, participante del programa, pasó por un inusual momento al probar sus manzanas acarameladas.

Continuando con la preparación de la primera receta, Natalia Salas, Ale Fuller y Mónica Torres tuvieron que cocinar canchita dulce, salada, manzanas acarameladas y corn dogs. Casi al término de la misma, nuestras chicas se vieron realmente preocupadas por lo que sería su presentación. Tal es así que Natalia Salas exclamó faltando tres minutos: “me encomiendo a Dios en este momento”.

Además de las reacciones de los participantes, la recta final de la receta en El Gran Chef Famosos también estuvo plagada de muchas emociones. Ale Fuller pidiendo más tiempo, Natalia Salas y Mónica Torres corriendo con sus preparaciones fueron apenas algunos momentos que nos dejó la primera preparación. Tras finalizar esto tocaría el turno que ellas mismas probaran lo que cocinaron, siendo Mónica Torres la más impresionada: “Siento que mis corn dogs están espectaculares”.

El momento más álgido de la primera parte de la noche llegó y nuestros jurados se dirigieron a probar los platos. Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías tuvieron que comentar, probar y dar devoluciones sobre las preparaciones de las chicas, mientras ellas esperaban atentamente. “Le has puesto mucho caramelo a tus manzanas, pero tus corn dogs están ricos”, le comentó Giacomo Bocchio a Ale Fuller; “Tu cancha está dulce, pero no está rica”, se refirió Javier Masías sobre Mónica Torres; “esto es una canchita dulce, pero no puedo probar tus manzanas, ya para qué”, dijo Nelly Rossinelli sobre Natalia Salas.

Pese los comentarios, cabe destacar también un momento de tensión. Mientras evaluaban la preparación de Ale Fuller, Nelly Rossinelli se vio interrumpida en varias ocasiones por Javier Masías, lo que generó que ella le dijera si es que “podía terminar de hablar”. Seguido a esto, la evaluación continuó y dio paso a las demás participantes de El Gran Chef Famosos.

Tras haber dado las retroalimentaciones respectivas y haber probado los platos, llegó el momento para que nuestro jurado diera el nombre de la ganadora del primer plato. Siendo una decisión “muy fácil” en palabras de Javier Masías, él y los otros dos jurados dieron como ganadora del primer plato a Mónica Torres, quien llegó al mejor desempeño entre las tres.