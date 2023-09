Ni con ayuda: Masías destruyó burrito crudo del ‘Loco’ Wagner en El Gran Chef Famosos

Para el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos”, los participantes recibieron la ayuda de sus familiares que llegaron a la cocina como refuerzo para el segundo plato de la noche. Pero, aún teniendo a su hermana Susan, el ‘Loco’ Wagner no convenció al jurado.

El locutor presentó su burrito con la masa de la tortilla cruda y Javier Masías no dejó pasar ese detalle: “Esto evidentemente está crudo. Esto no se puede comer”. Al escucharlo, el ‘Loco’ no dudó en responder: “Eso no significa que cocinemos mal, es significa que tenemos mala suerte”.

En tanto, Nelly Rossinelli aseguró que “el aderezo está bien sabroso, pero la masa está super cruda y gruesa. Eso hace que sea incomible”. Mientras que Giacomo Bocchio precisó que “la carne está sabrosa, el arroz está cocido, al guacamole le falta sal y (al pico de gallo) le falta todo”.

Este miércoles 20 de setiembre, Josi Martínez, Sirena Ortiz, ‘Loco’ Wagner y Rocky Belmonte se enfrentan en la cocina de “El Gran Chef Famosos” para no caer en la temida Noche de Sentencia y evitar una próxima eliminación.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima.