Natalia Salas se va “digna” y acepta la noche de sentencia de El Gran Chef Famosos

No fue su mejor noche. Natalia Salas no pudo contra el segundo plato de la noche. La actriz se confió en su preparación y no midió sus tiempos para preparar “Pechugas rellenas con arroz árabe”. Ella fue la primera famosa en ser enviada a Noche de Sentencia.

La actriz no logró convencer al jurado, debido a que entregó un pollo crudo. El tiempo le jugó una mala pasada. Cuando Peláez le advirtió que solo quedaba cinco minutos para que terminen, la famosa recién había puesto a dorar la pechuga.

Javier Masías fue el encargado de enviarla a sentencia. “De todas las veces que he estado en noche de Sentencia. Esta es la que yo siento que más me lo merecía”, dijo molesta la participante. Además, ella consideró que estuvo muy distraída al momento de preparar su pollo.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón, Belén Estévez y Katia Palma han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy se despidió del programa en la primera parte de la segunda temporada y retornó en la fase de repechaje; sin embargo, decidió renunciar a la competición porque consideró que no podía competir más. Por su parte, Natalia Salas, Mauricio Mesones y Jesús Neyra, quienes dejaron el programa previamente, sí tuvieron la posibilidad de regresar gracias a la fase de revancha.