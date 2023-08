Natalia Salas no quiso ver reacción de jurados a su preparación en El Gran Chef Famosos

Como parte de la dinámica de este programa de “El Gran Chef Famosos“, el jurado y los participantes tenían que sentarse a la vez en la misma mesa y someterse a las pruebas del jurado, pero estos no dirían nada mientras probaban sus preparaciones.

Natalia Salas fue la primera en pasar por la evaluación de Giacomo, Nelly y Javier, asegurando que han llegado a una gran etapa: “mira, acá estamos, a dos días de la final”. La actriz evitó ver a los exigentes jurados, quienes estaban probando su preparación de la “Balotina de pollo rellena de Salchicha Huachana con puré rústico a las finas hierbas”.

“Tengo que reconocer que me ha dado torticolis para no ver al jurado. No quería ver ni sus gestos”, contó Salas. Ella se mostró sumamente nerviosa ante la evaluación del jurado, pues de este plato dependió su permanencia en la cocina de “El Gran Chef Famosos“.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón, Belén Estévez, Katia Palma, Jesús Neyra, Mónica Torres y Mr. Peet han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy se despidió del programa en la primera parte de la segunda temporada y retornó en la fase de repechaje; sin embargo, decidió renunciar a la competición porque consideró que no podía competir más.