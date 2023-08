Mr. Peet tras ser eliminado de El Gran Chef Famosos: “Mamá, no gané pero en cada plato te estaba rindiendo un homenaje”

El programa de la noche del último miércoles fue uno de los más emotivos de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos. Como se sabe, Mr. Peet fue el segundo eliminado de los seis participantes que quedaban en la ronda final y desató más de una emoción en sus seguidores. Precisamente, el ex competidor habló en su programa de deportes sobre lo que fue su paso por la competición.

Mr. Peet señaló esta significaba una gran chance para homenajear a su madre. “Era la gran oportunidad de rendirle un homenaje en vida a mi madre que se la pasó de casa en casa cocinando cuando yo era niño. Esta era una oportunidad de estar en contacto diario con ella”, fueron las palabras sobre su madre. Además, el periodista deportivo también recordó una frase en específico que alguna vez le dijo: “Me acuerdo que ella una vez me preguntó si yo había quemado el aguadito, si era verdad. Tuve que decirle que sí lo era y ella estalló en risas”.

Luego de lo señalado por Mr. Peet, el ex participante de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos se atevió a enviarle un mensaje a su propia madre y a una persona muy especial, pero que ya no estaba con él. “Mamá, no gané la temporada, pero créeme de todo corazón que en cada plato que preparé te estaba rindiendo un homenaje, a ti y a todas las madres del país. Además de ellas, este también era un principal homenaje para alguien que me ayudó en un día muy especial y terrible. Esta dedicación va para esta persona que me ayudó desde arriba”, sostuvo para todos su seguidores.

Cabe mencionar que Mr. Peet fue el segundo eliminado de la ronda final de la competencia, luego de que Mónica Torres dejara El Gran Chef Famosos. Tras él quedan apenas cuatro concursantes, los cuales seguirán batallando palmo a palmo por hacerse con el trofeo, pero ya sin la esencia, picardía y actitud del periodista deportivo.