Mr. Mudo: Famoso promete no hablar con Peláez para mantener concentración con su preparación

Concentración al máximo. Ningún famoso quiere irse de la competencia. Natalia Salas, Mauricio Mesones, Jesús Neyra y Mr. Peet dieron su mayor esfuerzo para preparar el segundo plato de la noche. Ellos debían cocinar “Picante de mariscos con tacu tacu” en menos de 70 minutos.

Mr. Peet no quiso darle su atención a otra cosa que no sea su plato. El periodista no se desconcentró ni porque José Peláez se acercara a su estación a hablarle. El presentador del programa le comenzó a preguntarle cosas respecto a su plato, pero no obtuvo respuesta. “Usted hoy será Mr. Mudo”, le dijo Peláez antes de marcharse a otra estación.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón, Belén Estévez y Katia Palma han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy se despidió del programa en la primera parte de la segunda temporada y retornó en la fase de repechaje; sin embargo, decidió renunciar a la competición porque consideró que no podía competir más. Por su parte, Natalia Salas, Mauricio Mesones y Jesús Neyra, quienes dejaron el programa previamente, sí tuvieron la posibilidad de regresar gracias a la fase de revancha.