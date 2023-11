Mónica Torres quiere a Eva Ayllón como refuerzo en El Gran Chef Famosos: La Revancha: “Sé que a ella le encantaría”

¡Todo un lujo! Mónica Torres fue anunciada este jueves como una de las participantes que volverá a la cocina en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. La actriz se quedó con el sexto lugar de la segunda temporada y prometió regresar para llevarse la ansiada olla dorada. Y finalmente llegó el día.

Mónica Torres se enfrentará, según lo revelado hasta el momento, a Mauricio Mesones, el ‘Loco’ Wagner, Renato Rossini Jr, Susan León y el ‘Flaco’ Granda. Por ello, la actriz está preparando toda la “artillería pesada” y reveló que, de necesitar un refuerzo, llamará a la cantante criolla Eva Ayllón.

—¿Tus compañeros deben tener miedo porque vuelve una de las acumuladoras de beneficios de “El Gran Chef Famosos”?

De verdad tengo que consultar con los fabuladores de “El Gran Chef” para ver si todavía sigo siendo la que más beneficios ha ganado. Pero lo que sí voy a hacer es empezar a traer mis medallas por cada beneficio. Cuídense, se vienen más.

—¿Has practicado para ya no volver a quemar la cebolla y no se te peguen las barritas de cereal?

La verdad es que me costó mucho volver a ver una barrera de cereal porque hasta ahora me duele que no hayan cuajado. Pero bueno, igual no se preocupen, estoy preparada para cualquier reto.

—¿Con qué platos te veremos ganar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Ustedes prepárense porque voy a preparar los platos más ricos que este jurado haya probado en todas las temporadas. Le voy a poner mucha sazón y mucho amor.

—Algunos pueden creer que tienes ventaja ya que fuiste una de las últimas en ser eliminada en la segunda temporada de “El Gran Chef Famosos”, ¿harás uso de tus conocimientos de cocina para ganar La Revancha?

Yo estoy segura de que ventajas no tengo. Hay otros que vienen con todos los conocimientos fresquísimos y, sobre todo, conociendo mucho más esos juegos, esos cuchillos, esos filos y sobre todo ese almacén. Pero no se preocupen, porque vengo ‘reloaded’.

—¿A qué refuerzos llamarías para esta temporada de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Lo estoy pensando. Si es de familia, yo creo que llamaría a mi novio porque me encanta, sobre todo, estar con él en la cocina. Y, si fuera alguien famoso, la verdad es que no he pensado. ¿Se puede llamar a las ganadoras? Porque son mis amigas

—¿Llamarías a Eva Ayllón como refuerzo en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Yo creo que también como refuerzo podría decirle a Eva (Ayllón) porque sé perfectamente que a ella le encantaría cocinar en esta cocina. Así que, por ahí, quién sabe, puede ser que la llame.