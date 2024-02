Mónica Torres fue eliminada en la semifinal de El Gran Chef Famosos: La Revancha

Luego de una intensa semifinal en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, el jurado tuvo que tomar la decisión de eliminar a uno de los cuatro participantes que se enfrentaron esta noche. Al final, los jueces optaron por eliminar a Mónica Torres, quien se quedó con el cuarto lugar de la competencia.

Antes de despedirse definitivamente de la famosa cocina de Latina Televisión, la actriz tuvo palabras de agradecimiento con todo el equipo: “Yo siempre voy a estar feliz y agradecida de haber estado aquí. Esta vez, al menos, llegué un poco más. Siento que, a diferencia de la segunda temporada, esta vez no me voy con ese sentimiento de que tiré la toalla. Me frustré, pero seguí. No se pudo, no fue suficiente, pero –dentro de todo- que ustedes me hayan dicho que estaba bien, para mí ya vale bastante”.

Asimismo, se tomó unos minutos para destacar el trabajo que realiza el jurado de “El Gran Chef Famosos”: “Giacomo, te considero un maestro, he aprendido muchísimo de ti. Nelly, no sé por qué me identifico tanto contigo. Siento que eres igual que yo, desde pequeña te enseñaron a hacer cositas y de grande lo desarrollaste más y por eso estás donde estás. Y mi querido Javier, tú eres esa persona que te dice cosas que hacen que te des cuenta de que tienes que agarrar de donde sea para sacar más fuerzas en esta competencia”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes fueron confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vazquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla.

El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia. A ellos, se les suma Renato Rossini Jr, quien también abandonó la competencia. Los últimos eliminados fueron Junior Silva, Armando Machuca, Nico Ponce y Milene Vazquez. Seguidos por Mauricio Mesones y el ‘Loco’ Wagner. En la recta final, Ale Fuller fue eliminada, quedándose con el quinto lugar de La Revancha.