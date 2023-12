Mónica Torres derramó lágrimas al ver su pollipavo semicrudo por falla en horno | El Gran Chef Famosos

En el nuevo capítulo de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, Mónica Torres protagonizó un tenso momento en la cocina. La participante notó que su pollipavo no se estaba cocinando correctamente en su horno y empezó a llorar del estrés al pensar que no terminaría su plato a tiempo para presentar al jurado.

“¿Por qué está bajando? Quiere decir que no está cocida ni remotamente. Es que no sé, la temperatura de mi horno no sé qué tiene (…) Me desespera porque esto escapa de mis manos”, dijo Torres.

Para darle una solución, la producción de “El Gran Chef Famosos” llegó hasta la cocina de Mónica Torres para verificar todo y la participante pudo continuar.

Este sábado 16 de diciembre, se transmite la tercera Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. ‘Flaco’ Granda, Mónica Torres, Junior Silva y Santi Lesmes deberán dejar lo mejor de su sazón en sus platillos para permanecer en la competencia.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León.