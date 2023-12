Mónica se apiada de Junior, le regala unos segundos demás y Masías se percata: “Qué buena gente”

Durante toda esta semana, los participantes han tenido el gran reto de realizar cenas navideñas. Muchas veces el tiempo no ha jugado a su favor y los competidores no presentaron platos del agrado del jurado. Todo ello habría hecho de que Mónica Zevallos se apiade de Junior Silva, pues el actor no contaba con la presentación de su platillo. Ante ello, la presentadora decidió contar los últimos segundos muy lentos.

Sin embargo, Javier Masías se percató de esto y se lo mencionó: “Qué buena gente, Mónica. Pasan tu segundos lentos”. Al parecer, eso no le habría importado e incluso le dio ánimos a Junior para que pudiera terminar más rápido. Finalmente logró hacerlo.

Este viernes 22 de diciembre, se transmitió un episodio más de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Los participantes lucharon en una batalla culinaria, donde mostraron sus mejores dotes en la cocina. Sin embargo, al final de la noche tres de ellos tendrán que ir a noche sentencia ¿Quiénes serán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla.