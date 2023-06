Momento emotivo en El Gran Chef Famosos: Mr. Peet recordó que su madre cocinaba en casas

Mr Peet fue el ganador del primer reto de El Gran Chef Famosos. El periodista deportivo se emocionó y contó los motivos.

Mr Peet fue el mejor al preparar los sesos arrebozados, entre la alegría, el periodista explicó los motivos de su emoción: “Yo no sé si voy a volver a ganar, es la primera vez que participo en un reality como este. Yo crecí viendo a mi madre cocinar en varias casas. Me la pasaba de casa en casa con mi madre cocinando en los mercados. Yo no sé si vuelva a ganar, pero quiero que mi madre sepa que si he ganado, es gracias a ella”.

Posteriormente, Peláez le comentó a Mr Peet, que iba a tener el primer beneficio de la segunda temporada.

¿A qué famosos veremos en el programa?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez , Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.