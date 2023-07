¿Miss Perú o Miss Soberbia?: Laura Spoya aclara que “está de visita” en noche de sentencia de El Gran Chef Famosos

Hoy en la segunda temporada de El Gran Chef Famosos, Natalia Salas, Mónica Torres, Mr. Peet y Laura Spoya darán todo de sí para evitar caer en la tan temida noche de eliminación. Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías tendrán que probar las creaciones gastronómicas de cada uno y tomar la decisión de salvar a solo un participante.

Como se recuerda, Laura Spoya rompió su propia marca personal y fue sentenciada por primera vez. La participante terminó en esta instancia luego de que solo su arroz, hecho en arrocera, estuviera bien hecho.

Pese a su pobre desempeño en la jornada pasada la ex Miss Perú aclaró que ella solo está sentenciada porque quiere “experimentar” cosas nuevas. “Yo estoy aquí de visita, yo he venido a experimentar un momento que no había tenido nunca”, explicó.

“A veces es bueno probar cositas como los mortales, o sea los que no cocinan nada”, sentenció la también influencer.

El primer reto de la jornada es preparar club sándwich con helado de café. De acuerdo con los especialistas en cocina el platillo parece fácil, sin embargo, tiene “sus mañas” por lo que los concursantes no podrán relajarse. Además, para presentar esta receta, las celebridades deberán hacer mayonesa, una salsa que los ha complicado más de una vez.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez, Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.