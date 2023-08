Milett Figueroa sobre Giacomo Bocchio: “Me vincularon con él porque siempre ‘shippean’ a los más ‘shippeables'”

La primera temporada de El Gran Chef Famosos culminó hace unos cuantos meses, pero los acontecimientos registrados en aquel entonces aún siguen dando de qué hablar. Esta vez, Milett Figueroa, participante de la primera edición, habló sobre el supuesto vínculo que alguna vez giró en torno a ella y Giacomo Bocchio, jurado del reality de cocina.

En declaraciones para la televisión de Argentina, Milett Figueroa habló sobre su presente y su paso por la primera temporada de El Gran Chef Famosos. En una mesa donde había muchos periodistas, la modelo explicó quién era él y los argumentos de la conexión que creó la gente entre ella y el jurado del programa.

“Él es jurado de El Gran Chef Famosos. Me vincularon con él porque siempre ‘shippean’ a los más ‘shippeables’. Cuando me llamaron yo dije que no sabía cocinar, pero esa es la característica principal del programa. Me pasó de todo, pero fue una gran experiencia”.

Milett Figueroa para la TV argentina.