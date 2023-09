Milett Figueroa: ¿Qué comentario incomodó a la exparticipante de El Gran Chef Famosos en Bailando 2023?

Milett Figueroa participó en la primera temporada de “El Gran Chef Famosos” y supo robarse el corazón de los televidentes con su carisma. Gracias a ello, ahora se encuentra participando en otro programa concurso en Argentina.

Sin embargo, esta semana, la joven modelo recibió un comentario por parte de una jurado de “Bailando 2023” que la incomodó. ¿Qué le dijeron a Milett Figueroa? A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Cuál fue el comentario que incomodó a Milett Figueroa en Bailando 2023?

El pasado martes 12 de setiembre, Milett Figueroa debutó en la pista de baile del programa argentino “Bailando 2023” junto al bailarín Martín Salwe después de una larga espera. Una vez finalizada la presentación, recibió la devolución por parte del jurado.

En ese momento, la actriz Carolina Pampita Ardohain aseguró que Milett es “una mujer hermosa” y la veía parecida a Guillermina Valdes, la expareja de Marcelo Tinelli, el presentador de “Bailando 2023”. Sin embargo, el comentario más fuerte vino por parte de la exvedette y bailarina Moria Casán.

“Me queda clarísimo que la señora Milett se lo vino a levantar a usted (Marcelo Tinelli). Esto es desde el primer día, con la madre y todo lo quieren embaucar y se lo quieren llevar a Perú”, aseguró la jurado.

Para salir de la incómoda situación, la exconcursante de “El Gran Chef Famosos” solo atinó a responder: “Qué placer que me comparen con tu exmujer porque realmente es muy hermosa, así que no me molesta”.

