Milene vs. Josi: se sacaron en cara sus errores en El Gran Chef Famosos

Tal como lo anunció nuestro conductor Peláez, los participantes que tendrían hoy incidencia en El Gran Chef Famosos serían cuatro. Beatríz ‘la Herbolaria del Pueblo’, Josi Martínez, Milene Vásquez y Rocky Belmonte compitieron entre sí para impresionar a Javier Masías, Giacomo Bocchio y Nelly Rossinelli y no ser eliminados.

Uno de los momentos más tensos de El Gran Chef Famosos fue cuando Milene y Josi se ‘pelearon’. Ellos fueron duplas en la gala pasada y no lograron un buen resultado. Josi resaltó que a él no se le quemó el arroz, sino que a su dupla Milene Vásquez. “A mí no se me quemó, fue a mi amiga por allá ( señalando a Milene)“, causando la risa de sus compañeros.

Por su parte, Milene Vásquez hizo su descargo sobre lo que fue el último programa donde participó. “Yo confié. Él (Josi) me dijo que sabía limpiar los mariscos, pero no fue así. Responsabilidad compartida, querido compañero”, indicó.

La novedad de esta noche fue algo que llamó mucho la atención en todos los participantes. Quien lograra hacer el mejor primer plato se salvaría automáticamente y no participaría más en la noche de eliminación de El Gran Chef Famosos. Una increíble motivación para todos los integrantes del capítulo de hoy.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la cocina es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milena Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.