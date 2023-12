Milene Vázquez, ‘Loco’ Wagner y Mayra Goñi pasaron a la siguiente ronda de El Gran Chef Famosos: La Revancha

En el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, el jurado tuvo que decidir quiénes de los seis participantes pasarían a la temida Noche de Sentencia. Luego de un duro debate, los jueces optaron por salvar a Milene Vázquez, ‘Loco’ Wagner y Mayra Goñi, quienes pasaron directamente al siguiente nivel.

La primera persona salvada fue Milene Vázquez. “Ya ven, malo malo no estaba. Algo bueno debe haber tenido”, dijo la actriz. En tanto, el segundo salvado fue el ‘Loco’ Wagner: “Gracias querido jurado, yo sabía, no los iba a defraudar. Soy el menos peor y con eso me conformo”. Por último, Mayra Goñi también fue salvada de la Noche de Sentencia.

Este miércoles 13 de diciembre, se transmitió un nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. De los seis participantes que se enfrentaron, solo tres de ellos consiguieron salvarse de la temida Noche de Sentencia.

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León.