¿Milene Vazquez cree en la ley de la atracción? Esto dijo tras perder beneficio en El Gran Chef Famosos

Milene Vazquez no deleitó al jurado de “El Gran Chef Famosos” con su tartar de carne y, por ende, no consiguió el gran beneficio de pasar directamente a la ronda final del programa culinario de Latina Televisión.

Este detalle llamó la atención ya que, en oportunidades previas, sí lo había conseguido; tal como se lo recordó Peláez. “¿Cómo hemos llegado a esta situación? Qué loco, además, que tú no ganaste el beneficio que siempre ganas de salvarte. Has ganado tres veces. Una vez que no decimos de qué se trata el beneficio, no te lo llevas. ¿Qué será? ¿La ley de la atracción?”, le consultó el presentador.

“Así es. ¿Por qué no lo dijiste? Me perjudicaste. Siento que estoy despidiéndome de alguna manera, ¿sabes? Hoy he venido sensible. No me hables mucho porque lloro”, respondió Milene.

Este sábado 27 de enero, Christian Ysla, Milene Vazquez, ‘Loco’ Wagner y Mayra Goñi se enfrentan en la temida Noche de Eliminación de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Uno de ellos abandonará la competencia, ¿quién será?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes fueron confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla.

El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia. A ellos, se les suma Renato Rossini Jr, quien también abandonó la competencia. Los últimos eliminados fueron Junior Silva, Armando Machuca y Nico Ponce.